Вычислите длину нихромового проводника, имеющего сопротивление 7,3 Ом и площадь поперечного сечения 0,75 мм2

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Запишем формулу сопротивления: R=р*l/S p(ро)=удельное электрическое сопротивление. Это величина постоянная, возьмем из интернета. (1,4 Ом·мм²/м) Миллиметры переведем в метры: 0,75 мм^2=7,5*10^(-7) м^2 Выразим из формулы длину: l=S*R/p=7,5*10^(-7)*7,3/1,4=3,9*10^-6=4*10^-6 м