ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.

Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Свойства сложения рациональных чисел Определение Для каждой пары чисел и существует единственное число, называемое суммой чисел и , обозначается , которое обладает следующими свойствами: Свойство сложения  (переместительное) a+b=b+a Свойство сложения  (сочетательное) ( a+b)+c=a+(b+c) 2 Свойство умножения  (переместительное) a*b=b*a Свойство умножения  (сочетательное) (ab)c=a(bc) Свойство умножения (распределительное) (a+b)*c=a*c=b*c        
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