ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.

Математика

ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.

Автор: Гость