ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Свойства сложения рациональных чисел Определение Для каждой пары чисел и существует единственное число, называемое суммой чисел и , обозначается , которое обладает следующими свойствами: Свойство сложения (переместительное) a+b=b+a Свойство сложения (сочетательное) ( a+b)+c=a+(b+c) 2 Свойство умножения (переместительное) a*b=b*a Свойство умножения (сочетательное) (ab)c=a(bc) Свойство умножения (распределительное) (a+b)*c=a*c=b*c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени о...
Математика
в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?
Математика