запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.

Математика
запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сложение: a+b=b+a- переместительный закон a+(b+c)=(a+b)+c - сочетательный закон а+0=0+а=а - свойство нуля. умножение: a*b=b*a (a*b)*c=a*(b*c) a*0=0*a=0 деление: a/b=c a/c=b c*b=b*c=a      
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