решите неравенство: 1)(4q-3)^2 меньше (8q+7)(2q-9) 2)(5t-6)^2 больше или равно(5t-4)^2 3)(7y+3)^2 меньше или равно (7y+9)^2

Алгебра

решите неравенство: 1)(4q-3)^2 меньше (8q+7)(2q-9) 2)(5t-6)^2 больше или равно(5t-4)^2 3)(7y+3)^2 меньше или равно (7y+9)^2

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