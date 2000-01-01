решите неравенство: 1)(4q-3)^2 меньше (8q+7)(2q-9) 2)(5t-6)^2 больше или равно(5t-4)^2 3)(7y+3)^2 меньше или равно (7y+9)^2
Алгебра
решите неравенство: 1)(4q-3)^2 меньше (8q+7)(2q-9) 2)(5t-6)^2 больше или равно(5t-4)^2 3)(7y+3)^2 меньше или равно (7y+9)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16q2 - 24q + 9 < 16q2 - 72q + 14q -63 16q2 - 24q - 16q2 + 72q - 14q < -9 - 63 34q < 72 q< 2 (-бесконечность;2) 2)
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