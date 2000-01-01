Решите неравенство : 1)8x-3x^ больше 0 ; 2)3,63-3x^0; 4)15x^-2x-1 больше 0
Алгебра
Решите неравенство : 1)8x-3x^ больше 0 ; 2)3,63-3x^0; 4)15x^-2x-1 больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8x-3x > 0 5x>0 3) 15x-2x-1>0 13x-1>0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
СВ-хорда окружности, СД-диаметр этой окружности. Найдите треугольник СВД, если СВ=радиусу окружности
Физика
Электрон, получивший скорость в электрическом поле напряжением U=2000 В влетает в однородное магнитное поле и движется в нём по дуге окружности R=1...
Алгебра