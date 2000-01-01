 Найдите градусные меры углов треугольника CDE если угол С вдвое больше угла D и втрое мньше угла E.

Гость: Гость:

х-градусная мера угла D. 2х-градусная мера угла C. (2х*3)-градусная мера угла Е. (х+2х+(2х*3))-градусная мера треугольника CDE, что по условию задачи равно 180°. Составлю и решу уравнение. х+2х+(2х*3)=180 3х+6х=180 9х=180 х=180:9 х=20 20°градусная мера угла D. 2*20°=40°грдусная мера угла С. 40°*3=120°градусная мера угла Е. Ответ: