Выпишите из текста имена прилагательные вместе с теми существительными,к которым они относятся.Поставьте ворос от существительного к прилагательному.Подумайте,как образовалось слово водопад. В далёкой Африке,на реке Замбези,ест...

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Выпишите из текста имена прилагательные вместе с теми существительными,к которым они относятся.Поставьте ворос от существительного к прилагательному.Подумайте,как образовалось слово водопад. В далёкой Африке,на реке Замбези,есть настоящее чудо природы-грандиозный водопод Виктория.Река низвергается с отвесных скал.В брызгах воды играет разноцветная радуга.Шум от мощного водопада слышен за двадцать пять километров,а высокое облако водяной пыли видно за сорок километров.Местные жители называют этот водопад"дым,который гремит".

Автор: Гость