Выпишите из текста имена прилагательные вместе с теми существительными,к которым они относятся.Поставьте ворос от существительного к прилагательному.Подумайте,как образовалось слово водопад. В далёкой Африке,на реке Замбези,ест...
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Выпишите из текста имена прилагательные вместе с теми существительными,к которым они относятся.Поставьте ворос от существительного к прилагательному.Подумайте,как образовалось слово водопад. В далёкой Африке,на реке Замбези,есть настоящее чудо природы-грандиозный водопод Виктория.Река низвергается с отвесных скал.В брызгах воды играет разноцветная радуга.Шум от мощного водопада слышен за двадцать пять километров,а высокое облако водяной пыли видно за сорок километров.Местные жители называют этот водопад"дым,который гремит".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
далёкой Африке (какой?) настоящее чудо (какое?) грандиозный водопод (какой?) разноцветная радуга (какая?) мощного водопада (какого?) высокое облако (какое?) водяной пыли (какой?) Местные жители (какие?)
Гость:
грандиозный (какой?) водопад(что?).отвесных(каких?) скал(чего?(род падеж)). разноцветная(какая?) радуга(что?).Мощьного(какого?) водопада(чего?). высокое(какое?) облако(что?).водяной(какой?) пыли (чеслово?) водопад образовалась от слов : вода и падает чтоб поставить вопрос от сущ просту несмотри на мои вопросы после сущ помоему так :)
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