решите систему xy=-10; x^2+y^2=29
Алгебра
решите систему xy=-10; x^2+y^2=29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
xy=-10 x^2+y^2=29 x=-10/y (100/y^2)+y^2=29 y^2=t (100/t)+t=29 t^2-29t+100=0 t1=4 t2=25 y1=+-5 y2=+-2 x1=+-2 x2=+-5
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