Задание: Определить классы соединений,дайте названия веществ,формулы которых... 1)C2H5CHO 2)C2H5COOCH3 3)HCOOH 4)CH3OH 5)C6H12O6 6)CH2OH-CH2OH 7)HCH O 8)CH3OCH3 9)CH3COOH 10)(C6H12O5)n 11)CH3CHO 12)C2H5OCH3 13)CH3-CH2-CH2-OH 14...

Гость: Гость:

1) а - пропаналь (альдегид) б - формалиновая (или муравьиная) кислота в - метилпропионат (соль органической кислоты) г - метанол (спирт) д - глюкоза (углевод) 2) а - этандиол (двухатомный спирт) б - метаналь (альдегид) в - деметиловый эфир (простой эфир) г - этановая (или уксусная) кислота д - целлюлоза (углевод) 3) а - этаналь (альдегид) б - метилэтиловый эфир (простой эфир) в - бутанол (спирт) г - 3-метилбутановая кислота (или 3-метилмасляная) д - целлобиоза (или сахар) (углевод. если конкретнее - дисахарид)