Почему В.Короленко " В дурном обществе"повесть?

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Повесть – это литературное произведение, по жанру проза. В основном в повесть, входя хроники событий, реальные сюжеты из жизни. " В дурном обществе"- повесть,написанная от лица семилетнего мальчика Васи, о его жизни, переживаниях и дружбе с льдьми из "дурного общества".