составить верные и неверные неравенства 8+6-1 8+(6-1)

Математика
составить верные и неверные неравенства 8+6-1 8+(6-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+6-18+6-1=1         (8+6-18)+(6-1)=1        8+(6-18)+(6-1)=1      (6-1)+8+6-18=1
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