составить верные и неверные неравенства 8+6-1 8+(6-1)
Математика
составить верные и неверные неравенства 8+6-1 8+(6-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+6-18+6-1=1 (8+6-18)+(6-1)=1 8+(6-18)+(6-1)=1 (6-1)+8+6-18=1
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