Проведите анализ соединения по схеме: Zn3(PO4)2 1. Дайте название соли. 2. Подсчитайте относительную молекуцлярную массу соли. 3. Вычислите массу 0,1 моль предложенной соли. 4. Определите какая кислота и основание образовали да...

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Zn3(PO4)2- ортофосфат цинка молекуцлярка) 385 масса вероятно 38,5 г получают взаимодействием хлорида цинка с гидроортофосфатом натрия, но раз кислота и основание, то H3PO4+Zn(OH)2 уравнения хз, твердая нерастворимая соль, наверно разлагается при нагревании и реагирует с более сильными кислотами, но реакцих каких то я не знаю