Луч ОД является биссектрисой угла МОК, равного 75градусов. Найдите угол ДОК и длинну отрезка ДК, если она на три сантиметра меньше отрезка ДМ а отрезок МК равен 15 сантиметрам
Геометрия
Луч ОД является биссектрисой угла МОК, равного 75градусов. Найдите угол ДОК и длинну отрезка ДК, если она на три сантиметра меньше отрезка ДМ а отрезок МК равен 15 сантиметрам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол ДОК=МОК/2 (т.к. ОD биссектриса, значит углы равны)=75/2=37,5 пусть х-МD, тогда х-3-DK х+х-3=15 2х=18 х=9 9-3=6 см (но я не совсем уверенна на счет длины отрезка..)
Гость:
1/ Биссектриса внутреннего угла треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. 2.По теореме применимо к треугольнику будет АВ:АС= ВД:ДС. 3. Пусть ВД=х Тогда ДС= 21-х Подставим в равенство 14:20= х:(21-х) 4. Решим пропорцию 20х=14(21-х) 20х=294-14х 34х=294 х= 147\17= ВД 5. 21- 147\17=(21*17-147)\17 =210\17 см=ДС
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