Луч ОД является биссектрисой угла МОК, равного 75градусов. Найдите угол ДОК и длинну отрезка ДК, если она на три сантиметра меньше отрезка ДМ а отрезок МК равен 15 сантиметрам

Геометрия

Луч ОД является биссектрисой угла МОК, равного 75градусов. Найдите угол ДОК и длинну отрезка ДК, если она на три сантиметра меньше отрезка ДМ а отрезок МК равен 15 сантиметрам

Автор: Гость