Площадь треугольника АВС  равна 36см2. На стороне АС выбрана точка К так, что АК:КС=1:5. Найдите площадь треугольника КВС.

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Смотри, у нас есть треугольник, так как его основание делется как 1 к 5, то 1 это x, а 5 это 5x, далее нам нужно подставить все известное в форумлу площади треугольника, S=1/2*a*h, 36=1/2*6x*h (6x потому что 5x+x=6x), как видно нам надо найти высоту,H=12/x; теперь нам нужно найти площадь KBC, для этого подставим все в формулу площади, только теперь не 6x а 5x так как основание поменялось. S=1/2*5x*(12/x); Итого 30 cm^2.