Площадь треугольника АВС равна 36см2. На стороне АС выбрана точка К так, что АК:КС=1:5. Найдите площадь треугольника КВС.
Геометрия
Площадь треугольника АВС равна 36см2. На стороне АС выбрана точка К так, что АК:КС=1:5. Найдите площадь треугольника КВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри, у нас есть треугольник, так как его основание делется как 1 к 5, то 1 это x, а 5 это 5x, далее нам нужно подставить все известное в форумлу площади треугольника, S=1/2*a*h, 36=1/2*6x*h (6x потому что 5x+x=6x), как видно нам надо найти высоту,H=12/x; теперь нам нужно найти площадь KBC, для этого подставим все в формулу площади, только теперь не 6x а 5x так как основание поменялось. S=1/2*5x*(12/x); Итого 30 cm^2.
Гость:
АК:КС=1:5, следовательно КС=5АК АК=х, КС=5х S(ABC)=AC*h/2=(x+5x)*h/2=6x*h/2 S(ABC)=36 (см кв)-по условию 6х*h/2=36 3x*h=36 x*h=12 S(KBC)=KC*h/2=(5x)*h/2=5*(x*h)/2=5*12/2=60/2=30(см кв) Ответ: 30 см кв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
переметр треугольника равен 40 см . медиана делит треугольник на два треугольника , периметры которых 28см и 24 см. найти длину медианы
Литература
1) Название композиционного элемента, который позволяет Толстому создать описание внешности Пьера Безухова в романе "Война и мир" 2)Почему жанр ром...
Алгебра
Физика
За какое время 3 куб. дм воды нагреют от 20 до 100 градусов (по Цельсию) электрокипятильником, если напряжение в сети 220 [В], сопротивление нагрев...