переметр треугольника равен 40 см . медиана делит треугольник на два треугольника , периметры которых 28см и 24 см. найти длину медианы
Геометрия
переметр треугольника равен 40 см . медиана делит треугольник на два треугольника , периметры которых 28см и 24 см. найти длину медианы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(28+24)-40=12 Ответ:12
Гость:
Так как периметр это сумма длин всех сторон, то в каждом треугольнике, на который медиана разделила данный треугольник можно выразить следующим образом периметр ( a+m+1/2c) и b+m+1/2c а периметр указанного треугольника равен a+b+c=40 таким образом видно, что в периметры полу\ченных треугольников входит медиана, значит она равна сумме периметров полученных минус периметр первоначального т.е (28+24)-40=12 Ответ 12
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