переметр треугольника равен 40 см . медиана делит треугольник на два треугольника , периметры которых 28см и 24 см. найти длину медианы

Геометрия
переметр треугольника равен 40 см . медиана делит треугольник на два треугольника , периметры которых 28см и 24 см. найти длину медианы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(28+24)-40=12 Ответ:12 
Гость:
 Так как периметр это сумма длин всех сторон, то в  каждом треугольнике, на который медиана разделила данный треугольник можно выразить следующим образом периметр ( a+m+1/2c)   и b+m+1/2c   а периметр указанного треугольника равен a+b+c=40   таким образом видно, что в периметры полу\ченных треугольников входит медиана, значит она равна сумме периметров полученных минус периметр первоначального  т.е (28+24)-40=12  Ответ 12
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