Сократить дробь: 100^n+1/2^2n-1*25^n+2 прошу подробного решения

Алгебра
Сократить дробь: 100^n+1/2^2n-1*25^n+2 прошу подробного решения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^2n+1*25^n+1 ______________ = 2^2n-1*25^n+2   2^2n+1-2n+1*25^n+1-n-2=2*25^-1=0.08 Ответ:0.08
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