Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50 градусов. Найдите величину внешнего угла при основании.

Геометрия
Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50 градусов. Найдите величину внешнего угла при основании.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС-треугольник с основанием АС. Угол В=50 град Угол ВАС=ВСА=(180-50):2=65(град) Угол ДАВ-внешний угол при основании треугольника ДАВ=180-ВАС=180-65=115(град) Ответ: 115 град
Гость:
Углы при основании:(180-50):2=65* Внешний угол при основании:180-65=115* Ответ:115 градусов 
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