Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50 градусов. Найдите величину внешнего угла при основании.
Геометрия
Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50 градусов. Найдите величину внешнего угла при основании.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС-треугольник с основанием АС. Угол В=50 град Угол ВАС=ВСА=(180-50):2=65(град) Угол ДАВ-внешний угол при основании треугольника ДАВ=180-ВАС=180-65=115(град) Ответ: 115 град
Гость:
Углы при основании:(180-50):2=65* Внешний угол при основании:180-65=115* Ответ:115 градусов
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