продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.Сколько всего килограммов яблок взвесил продавец?как записать решение
Математика
продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.Сколько всего килограммов яблок взвесил продавец?как записать решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).6*3= 18кг - яблок взвесил продавец
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