Стороны треугольника равны 1 м, 2 м и 2,5 м. Найдите наименьшую сторону подобного ему треугольника, периметр которого равен 77 дм.
Геометрия
Стороны треугольника равны 1 м, 2 м и 2,5 м. Найдите наименьшую сторону подобного ему треугольника, периметр которого равен 77 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть стороны искомого треугольника равны а,в и с. Тогда а:1=в:2=с:2,5 а+в+с=77(дм)=7,7(м) а:1=в:2, отсюда в=2а а:1=с:2,5, отсюда с=2,5а а+2а+2,5а=7,7 5,5а=7,7 а=1,4(м)-наименьшая сторона
Гость:
1м=10дм 2м=20дм 2,5м=25дм Периметр данного треугольника:10+20+25=55дм Значит 55 10 --- = --- 77 ? 77*10/55=14дм Ответ:14дм=1,4м
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