Стороны треугольника равны 1 м, 2 м и 2,5 м. Найдите наименьшую сторону подобного ему треугольника, периметр которого равен 77 дм.

Геометрия

Стороны треугольника равны 1 м, 2 м и 2,5 м. Найдите наименьшую сторону подобного ему треугольника, периметр которого равен 77 дм.

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