звуко-буквенный анализ слова чайка
Русский язык
звуко-буквенный анализ слова чайка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧАЙКА - 5 букв, 5 звуков, 2 слога [ч] - согл.,глух.,мягк.,непарн [а] - глас.,ударн [й] - согл.,зв.,мягк.,непарн [к] - согл.,глух.,тв.,парн [а] - глас.,безуд фанетическое соответствие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Стороны треугольника равны 1 м, 2 м и 2,5 м. Найдите наименьшую сторону подобного ему треугольника, периметр которого равен 77 дм.
Геометрия
Луч ОД является биссектрисой угла МОК, равного 75градусов. Найдите угол ДОК и длинну отрезка ДК, если она на три сантиметра меньше отрезка ДМ а отр...
Геометрия
Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 50 градусов. Найдите величину внешнего угла при основании.
Математика
продавец взвесил 6 покупателям по 3 кг яблок.Сколько всего килограммов яблок взвесил продавец?как записать решение