звуко-буквенный анализ слова чайка

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ЧАЙКА - 5 букв, 5 звуков, 2 слога [ч] - согл.,глух.,мягк.,непарн [а] - глас.,ударн [й] - согл.,зв.,мягк.,непарн [к] - согл.,глух.,тв.,парн [а] - глас.,безуд фанетическое соответствие