после того как третью часть конфет продали вес ящика с конфетами уменьшился на 32% ,определите массу пустого ящика если масса ящика с конфетами 68 кг
Математика
после того как третью часть конфет продали вес ящика с конфетами уменьшился на 32% ,определите массу пустого ящика если масса ящика с конфетами 68 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68*32/100=21.76 кг (сколько конфет убыло) Убыло ровно одна треть, таким образом: 21.76*3=65.28 68-65.28=2.72(вес пустого ящика) МОЖНО ТАК 1. На сколько кг уменьшился вес ящика с конфетами после продажи одной трети товара? 68*0,32=21.76 кГ 2. Сколько кг конфет было в ящике с учётом того, вес ящика уменьшился после продажи трети товара? 21.76*3=65.28 кг. 3. Определим вес тары, т.е ящика: 68-65.28=2.72КГ Ответ: Пустой ящик весит 2.72 кг.
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