В треугольнике стороны 5,6,9. Найти радиус окружности описаной около этого треугольника

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радиус описанной окружности вычисляется по формуле R=a*b*c/S S площадь этого треугольника, которую найдём по формуле Герона S= √(p(p-a)(p-b)*(p-c), где р полупериметр р=(а+в+с)/2 р=(5+6+9)/2=20/2=10 S= √(10(10-5)(10-6)*(10-9)=10√2 R=5*6*9/10√2=13,5√2