велосипедист должен проехать из пункта А в пункт В за определенный срок. Если он будет ехаьб со скоростью 12 км в час, то опаздает на 0,5 ч, если же поедет со скоростью 15км в час, то приедет в пункт В на 12 мин. раньше срока. ...
Алгебра
велосипедист должен проехать из пункта А в пункт В за определенный срок. Если он будет ехаьб со скоростью 12 км в час, то опаздает на 0,5 ч, если же поедет со скоростью 15км в час, то приедет в пункт В на 12 мин. раньше срока. Определите расстояние между пунктами А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х часов запланированное время 12(х+0,5) км проехал велосипедист по первому варианту 15( х-0,2) км проехал велосипедист по второму варианту Так как в обоих вариантах он проехал от А до В , то составляем уравнение 15( х-0,2)= 12(х+0,5) 15х-3 =12х +6 3х=9 х=3 3 часа это запланированное время, тогда АВ= 12( 3+0,5) =12*3,5 =42км Ответ АВ=42км
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