велосипедист должен проехать из пункта А в пункт В за определенный срок. Если он будет ехаьб со скоростью 12 км в час, то опаздает на 0,5 ч, если же поедет со скоростью 15км в час, то приедет в пункт В на 12 мин. раньше срока. ...

Алгебра

велосипедист должен проехать из пункта А в пункт В за определенный срок. Если он будет ехаьб со скоростью 12 км в час, то опаздает на 0,5 ч, если же поедет со скоростью 15км в час, то приедет в пункт В на 12 мин. раньше срока. Определите расстояние между пунктами А и В.

Автор: Гость