запишите уравнение реакций,при помощи которых можно осуществить следующие превращения:крахмал-глюкоза-этанол

Химия
запишите уравнение реакций,при помощи которых можно осуществить следующие превращения:крахмал-глюкоза-этанол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(C6H10O5)n + nH2O = nC6H12O6 C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2
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