Одно число больше другого на 16. Найдите эти числа, если 20% одного равны 25% другого.
Алгебра
Одно число больше другого на 16. Найдите эти числа, если 20% одного равны 25% другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-первое число у-второе число Тогда:{х=у+16 { 0,2х=0,25у Решаем систему: 0,2(у+16)=0,25у 0,2у+3,2=0,25у 3,2=0,05у у=64 х=64+16=80 Ответ:первое число 64,второе число 80
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