Высота правильной четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 2 корня из 6, а сторона основания - 8. На продолжении ребра AA1 за точку A1 отложен отрезок A1M, так, что отношение высоты призмы к отрезку AM равно 1:2. Найдите площа...
Геометрия
Высота правильной четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 2 корня из 6, а сторона основания - 8. На продолжении ребра AA1 за точку A1 отложен отрезок A1M, так, что отношение высоты призмы к отрезку AM равно 1:2. Найдите площадь сечения, проходящего через точки B,D и M.
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