Введите здесь содержание задания...длина коробки 5 дм.ширина 4 дм.а высота 2 дм.на сколбко кубических дециметров её объём больше объёма куба с ребром 3 дм.

Математика

Введите здесь содержание задания...длина коробки 5 дм.ширина 4 дм.а высота 2 дм.на сколбко кубических дециметров её объём больше объёма куба с ребром 3 дм.

Автор: Гость