Введите здесь содержание задания...длина коробки 5 дм.ширина 4 дм.а высота 2 дм.на сколбко кубических дециметров её объём больше объёма куба с ребром 3 дм.

Математика
Введите здесь содержание задания...длина коробки 5 дм.ширина 4 дм.а высота 2 дм.на сколбко кубических дециметров её объём больше объёма куба с ребром 3 дм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*4*2=40дм^3 3*3*3=27дм^3 40-27=13дм^3 Ответ. на 13дм^3 больше.
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