Сочинение на тему:Как мы однажды вылепили снеговика. С элиментами: описания и повествования.
Русский язык
Сочинение на тему:Как мы однажды вылепили снеговика. С элиментами: описания и повествования.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой я со своими друзьми лепила снеговика. Могу сказать, что мы вылепили очень большого! И нам он очень понравился! Ведь зима это прекрасное время года, как и вс остальные!.. Снеговик был у нас как положено: с тремя красными пуговицами, морковкой (только не настоящей) ведро мы вылепили из снега, но получилось очень даже хорошо! Нам понравилось!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС катет АС=12,ВС=5.Найдите радиус Окр(О,г), которая проходит через концы гипотенузы треугольника и касается ВС.
Химия
Задание: Определить классы соединений,дайте названия веществ,формулы которых... 1)C2H5CHO 2)C2H5COOCH3 3)HCOOH 4)CH3OH 5)C6H12O6 6)CH2OH-CH2OH 7)...
Алгебра
Геометрия
Высота правильной четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 равна 2 корня из 6, а сторона основания - 8. На продолжении ребра AA1 за точку A1 отложен отр...