Сочинение на тему:Как мы однажды вылепили снеговика. С элиментами: описания и повествования. 

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Зимой я со своими друзьми лепила снеговика. Могу сказать, что мы вылепили очень большого! И нам он очень понравился! Ведь зима это прекрасное время года, как и вс остальные!.. Снеговик был у нас как положено: с тремя красными пуговицами, морковкой (только не настоящей) ведро мы вылепили из снега, но получилось очень даже хорошо! Нам понравилось!!!