Дана геометрическая прогрессия : 1/4, 1, 4, ... Найдите произведение первых пяти её членов.
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия : 1/4, 1, 4, ... Найдите произведение первых пяти её членов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b1=b b2=b1*q b3=b1*q^2 b4=b1*q^3 b5=b1*q^4 Произведение равно b1^5*q^10=(1/4)^5*(4)^10=4^5=1024
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