Чему равна концентрация молекул азота, если при давлении 100кПа их тепловая скорость составляет 600м/с?

Физика
Чему равна концентрация молекул азота, если при давлении 100кПа их тепловая скорость составляет 600м/с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
концентрация равна 86,7% а если при давлении 100к па состовляла скорость 600м/с,то тогда она будет равна 34,9% 
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