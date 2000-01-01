Электрон, получивший скорость в электрическом поле напряжением U=2000 В влетает в однородное магнитное поле и движется в нём по дуге окружности R=1 м, в плоскости перпендикулярно вектору В. Найти вектор В.
Физика
Электрон, получивший скорость в электрическом поле напряжением U=2000 В влетает в однородное магнитное поле и движется в нём по дуге окружности R=1 м, в плоскости перпендикулярно вектору В. Найти вектор В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fцентростремительное=Eмагнитного поля ma=qvBsina mv^2/R=qvB (т.к. альфа равен 90 граудосв, то синус равен 1) Сокращаем скорости: mv=qBR B=mv/qR m=9.109 × 10-31(табличное значение) q=1,6*10-19 Кл, постоянная величина Найдём скорость: eU=mv^2/2 [latex]V}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}=\sqrt{\frac{2*1,6*10^{-19}*2000}{9,109*10^{-31}}=26,5*10^{6}[/latex] [latex]B=\frac{9,109*10^{-31}*26,5*10^{6}}{1,6*10^{-19}*1}=1,5*10^{-4}[/latex] P.S. Если верно посчтиал, то все верно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Чему равна концентрация молекул азота, если при давлении 100кПа их тепловая скорость составляет 600м/с?
Русский язык
Выпишите из текста имена прилагательные вместе с теми существительными,к которым они относятся.Поставьте ворос от существительного к прилагательном...