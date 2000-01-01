Электрон, получивший скорость в электрическом поле напряжением U=2000 В влетает в однородное магнитное поле и движется в нём по дуге окружности R=1 м, в плоскости перпендикулярно вектору В. Найти вектор В.

Физика

Электрон, получивший скорость в электрическом поле напряжением U=2000 В влетает в однородное магнитное поле и движется в нём по дуге окружности R=1 м, в плоскости перпендикулярно вектору В. Найти вектор В.

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