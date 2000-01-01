СВ-хорда окружности, СД-диаметр этой окружности. Найдите треугольник СВД, если СВ=радиусу окружности
Геометрия
СВ-хорда окружности, СД-диаметр этой окружности. Найдите треугольник СВД, если СВ=радиусу окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник СВД -прямоугольный (угол В=90 град), т.к. СД-диаметр окружности. ВД=СО=r( r-радиус, О-центр окружности), следовательно СД=2r. Получаем, ВД=sqrt{СД^2 -ВС^2}=sqrt{(2r)^2-r^2}=r*sqrt{3} sinC=ВД/СД=r*sqrt{3}/(2r)=sqrt[3]/2, значит угол С=60 град угол Д=90-60=30 град
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