на стронах угла, равного 45 градусов, отмечены две точки, удаленные от вершины угла на 17 см и 12√2 см. Найдите расстояние между этими точками

Геометрия

на стронах угла, равного 45 градусов, отмечены две точки, удаленные от вершины угла на 17 см и 12√2 см. Найдите расстояние между этими точками

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