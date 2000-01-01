Помогите решить задачу! Какие вещества и в каком количестве выделяются при электролизе раствора CuSO4 током 3А в течении 2 часов

Химия

Помогите решить задачу! Какие вещества и в каком количестве выделяются при электролизе раствора CuSO4 током 3А в течении 2 часов

Автор: Гость