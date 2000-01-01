Помогите решить задачу! Какие вещества и в каком количестве выделяются при электролизе раствора CuSO4 током 3А в течении 2 часов
Химия
Помогите решить задачу! Какие вещества и в каком количестве выделяются при электролизе раствора CuSO4 током 3А в течении 2 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 CuSO4 + Na2CO3 = CuCO3 + Na2SO4
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