В двух пачках было 500 листов бумаги.После того как несколько листов израсходовал,в первой пачке осталось 486 листов бумаги,а во второй-в 2 раза меньше,чем в первой.Сколько всего листов бумаги израсходовали?
Математика
В двух пачках было 500 листов бумаги.После того как несколько листов израсходовал,в первой пачке осталось 486 листов бумаги,а во второй-в 2 раза меньше,чем в первой.Сколько всего листов бумаги израсходовали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-486=14(л.) 486:2=243(л.) 500-243=257(л.) 257+14=271(л.) ответ:271 листов израсходавали.
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