В двух пачках было 500 листов бумаги.После того как несколько листов израсходовал,в первой пачке осталось 486 листов бумаги,а во второй-в 2 раза меньше,чем в первой.Сколько всего листов бумаги израсходовали?

Математика

В двух пачках было 500 листов бумаги.После того как несколько листов израсходовал,в первой пачке осталось 486 листов бумаги,а во второй-в 2 раза меньше,чем в первой.Сколько всего листов бумаги израсходовали?

Автор: Гость