в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?

Математика

в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?

Автор: Гость