в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?
Математика
в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54*8=432 места в 8 плацкартных вагонах 432:12=36 мест в купейном вагоне Ответ: 36 мест
Гость:
В одном плацкартном вагоне 54 места. Тогда в 8 плацкартных 8*54=432 места. В 12 купейных вагонах тоже 432 места, тогда в одном купейном вагоне 432/12=36 мест
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