ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени очень нужно решение задачи!

Геометрия

ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени очень нужно решение задачи!

Автор: Гость