ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени очень нужно решение задачи!
Геометрия
ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени очень нужно решение задачи!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВ=Х, тогда ЕF=0,5X (ТАК КАК 2/4=1/2=0.5), MN=0,2X.(ТАК КАК ЭТО 1/5=0.2) S(ABCD)=X*h S(EFMN)=h*(0,5X+0,2X)/2=0,35Xh S(ABCD)/S(EFMN)=X*h/0,35Xh=2,857
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