Петрушкой засеяно 3 м2, что составляет 1% площади огорода. Найдите площадь огорода.

Математика
Петрушкой засеяно 3 м2, что составляет 1% площади огорода. Найдите площадь огорода.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м²-1% х м²-100% х=3*100=300 м² ответ:300 м² площадь огорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени о...
Ответить
Математика
в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?
Ответить
Математика
запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
Ответить
Математика
Сыр содержит 35% жира. Сколько жира в 400 г сыра?
Ответить
Математика
В двух пачках было 500 листов бумаги.После того как несколько листов израсходовал,в первой пачке осталось 486 листов бумаги,а во второй-в 2 раза ме...
Ответить