Петрушкой засеяно 3 м2, что составляет 1% площади огорода. Найдите площадь огорода.
Математика
Петрушкой засеяно 3 м2, что составляет 1% площади огорода. Найдите площадь огорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3м²-1% х м²-100% х=3*100=300 м² ответ:300 м² площадь огорода
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