найдите площадь прямоугольной трапеции, у которой две меньшие стороны равны 6 см, а больший угол равен 135 см

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Сумма углов при боковых сторонах трапеции =180 градусов. Меньший угол трапеции =45 градусов. Опустим из вершины большего угла высоту трапеции. Она параллельна меньшей боковой стороне и равна 6 см, и отсекает от большего основания отрезок 6 см. Так как меньший угол при основании =45 градусов, получился равнобедренны треугольник, в котором катеты равны высоте, и поэтому второмй отрезок основания =6см Отсюда меньшее основание трапеции 6 см, большее -12 см, высота -6см Площаддь трапеции - произведение полусуммы оснований на высоту. S=6(6+12):2=6*9=54 см²