найдите площадь прямоугольной трапеции, у которой две меньшие стороны равны 6 см, а больший угол равен 135 см
Геометрия
найдите площадь прямоугольной трапеции, у которой две меньшие стороны равны 6 см, а больший угол равен 135 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов при боковых сторонах трапеции =180 градусов. Меньший угол трапеции =45 градусов. Опустим из вершины большего угла высоту трапеции. Она параллельна меньшей боковой стороне и равна 6 см, и отсекает от большего основания отрезок 6 см. Так как меньший угол при основании =45 градусов, получился равнобедренны треугольник, в котором катеты равны высоте, и поэтому второмй отрезок основания =6см Отсюда меньшее основание трапеции 6 см, большее -12 см, высота -6см Площаддь трапеции - произведение полусуммы оснований на высоту. S=6(6+12):2=6*9=54 см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
Математика
Геометрия
ABCD-параллелограмм. Сторона AB разделена на 4равные части, а CD -на 5 равных частей. Найдите S ABCD/S MNFE. Помогите пожалуйста в скором времени о...
Математика
в 12 купейных вагонах столько эе мест, сколько в 8 плацкартных. Сколько мест в купейном вагоне, если в плацкартном их 54?