Найдите площадь S правильного n- угольника, учитывая что: 1) n = 4 , R=6 корень 2 Помогите пожалуйста решить
Математика
Найдите площадь S правильного n- угольника, учитывая что: 1) n = 4 , R=6 корень 2 Помогите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь правильного многоугольника находим по формуле S=1/2Pr r=6корень из 2*корень из 2/2=6 Р=16 S=1/2*16*6=48
Гость:
S=1\2рп R=6 корней из 2корней из 2\2=6 Р=16 S=1\2*16*6=48
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