cos(X)+sin(Pi//2-X)+cos(Pi+X)
Математика
cos(X)+sin(Pi//2-X)+cos(Pi+X)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(x)+sin(pi/2+x)+cos(pi+x)= =cos(x)+cos(x)-cos(x)= =cos(x)
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