cos(X)+sin(Pi//2-X)+cos(Pi+X) 

Математика
cos(X)+sin(Pi//2-X)+cos(Pi+X) 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(x)+sin(pi/2+x)+cos(pi+x)= =cos(x)+cos(x)-cos(x)= =cos(x)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какой объем водорода (н.у.) требуется для восстановления цинка из 162 г оксида цинка? Прошу помогите*.*
Ответить
Физика
Вычислите длину нихромового проводника, имеющего сопротивление 7,3 Ом и площадь поперечного сечения 0,75 мм2
Ответить
Математика
Найдите площадь S правильного n- угольника, учитывая что: 1) n = 4 , R=6 корень 2   Помогите пожалуйста решить 
Ответить
Геометрия
найдите площадь прямоугольной трапеции, у которой две меньшие стороны равны 6 см, а больший угол равен 135 см
Ответить
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!! сформулируйте и запишите в буквенном виде свойства сложения,умножения и деления рациональных чисел.
Ответить