Какой объем водорода (н.у.) требуется для восстановления цинка из 162 г оксида цинка? Прошу помогите*.*

Химия

Какой объем водорода (н.у.) требуется для восстановления цинка из 162 г оксида цинка? Прошу помогите*.*

Автор: Гость