Какой объем водорода (н.у.) требуется для восстановления цинка из 162 г оксида цинка? Прошу помогите*.*
Химия
Какой объем водорода (н.у.) требуется для восстановления цинка из 162 г оксида цинка? Прошу помогите*.*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnO+H2=Zn+H2O M(ZnO)=81г/моль n(ZnO)=162г/81г/моль-2моль n(ZnO)=n(H2) V(H2)=22,4л/моль*2 моль=44,8л
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