человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна пяти шагам. На какой высоте расположен фонарь?
Геометрия
человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна пяти шагам. На какой высоте расположен фонарь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-высота столба состовляем пропорцию: х/1,6м=10/5 x=1,6*10/5=16/5=3.2м высота столба.
Гость:
Составим пропорцию 1,6м-5шагов xм-10шагов 1,6/x=5/10 х=(1,6*10)/5 х=3,2м- Высота фонаря ответ:Высота фонаря 3.2м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько граммов осадка образуется при взаимодействии 340 г 17,5%- ного раствора нитрата серебра и 109,5 г 20% -ной соляной кислоты?
Алгебра
На рынке было закуплено 84кг черешни вишни,при чем черешни куплено на 3 ящика меньше,чем вишни.Сколько ящиков черешни и вишни закуплено по отдельно...
Математика