человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна пяти шагам. На какой высоте расположен фонарь?

Геометрия
человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 10 шагов от столба, на котором висит фонарь. Тень человека равна пяти шагам. На какой высоте расположен фонарь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-высота столба состовляем пропорцию: х/1,6м=10/5 x=1,6*10/5=16/5=3.2м высота столба. 
Гость:
Составим пропорцию 1,6м-5шагов xм-10шагов 1,6/x=5/10 х=(1,6*10)/5 х=3,2м-  Высота фонаря ответ:Высота фонаря 3.2м
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