На рынке было закуплено 84кг черешни вишни,при чем черешни куплено на 3 ящика меньше,чем вишни.Сколько ящиков черешни и вишни закуплено по отдельности ,если в 1 ящике черешни 8кг, а вишни 10 кг? Помогите!
Алгебра
На рынке было закуплено 84кг черешни вишни,при чем черешни куплено на 3 ящика меньше,чем вишни.Сколько ящиков черешни и вишни закуплено по отдельности ,если в 1 ящике черешни 8кг, а вишни 10 кг? Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уровнение: 10х+8(х-3)=84 10х+8х-24=84 18х-24=84 18х=108 х=6 ящиков вишни 6-3=3 ящика черешни Ответ: 6 и 3
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