На рынке было закуплено 84кг черешни вишни,при чем черешни куплено на 3 ящика меньше,чем вишни.Сколько ящиков черешни и вишни закуплено по отдельности ,если в 1 ящике черешни 8кг, а вишни 10 кг? Помогите!

Алгебра

На рынке было закуплено 84кг черешни вишни,при чем черешни куплено на 3 ящика меньше,чем вишни.Сколько ящиков черешни и вишни закуплено по отдельности ,если в 1 ящике черешни 8кг, а вишни 10 кг? Помогите!

Автор: Гость