  Сколько граммов осадка образуется при взаимодействии 340 г 17,5%- ного раствора нитрата серебра и 109,5 г 20% -ной соляной кислоты? 

Гость: Гость:

AgNO3 + HCl = AgCl (выпадает в осадок) + HNO3 Дано: m р-ра AgNO3 = 340 г (ω AgNO3 = 17,5 %) m р-ра HCl = 109,5 г (ω HCl = 20 %). Найти: m AgCl. Задача на избыток/недостаток, т.е. одно вещество находится в избытке, а другое в недостатке. Очевидно, что прореагирует полностью то, которое находится в недостатке. 1) m AgNO3 = m р-ра * ω = 340 * 0,175 = 59,5 г. 2) n AgNO3 = m : M = 59,5 : (108+14+16*3) = 59,5 : 170 = 0,35 моль 3) m HCl = m р-ра * ω = 109,5 * 0,2 = 21,9 г 4) n HCl = m : M = 21,9 : (1+35,5) = 0,6 моль. 0,35 моль < 0,6 моль => AgNO3 в недостатке => считаем по AgNO3. 5) n AgNO3 : n AgCl = 1:1 => n AgCl = 0,35 моль 6) m AgCl = n * M = 0,35 * (108+35,5) = 0,35 * 143.5 = 50,225 г Ответ: 50,225 г.