Сколько граммов осадка образуется при взаимодействии 340 г 17,5%- ного раствора нитрата серебра и 109,5 г 20% -ной соляной кислоты?
Химия
Сколько граммов осадка образуется при взаимодействии 340 г 17,5%- ного раствора нитрата серебра и 109,5 г 20% -ной соляной кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AgNO3 + HCl = AgCl (выпадает в осадок) + HNO3 Дано: m р-ра AgNO3 = 340 г (ω AgNO3 = 17,5 %) m р-ра HCl = 109,5 г (ω HCl = 20 %). Найти: m AgCl. Задача на избыток/недостаток, т.е. одно вещество находится в избытке, а другое в недостатке. Очевидно, что прореагирует полностью то, которое находится в недостатке. 1) m AgNO3 = m р-ра * ω = 340 * 0,175 = 59,5 г. 2) n AgNO3 = m : M = 59,5 : (108+14+16*3) = 59,5 : 170 = 0,35 моль 3) m HCl = m р-ра * ω = 109,5 * 0,2 = 21,9 г 4) n HCl = m : M = 21,9 : (1+35,5) = 0,6 моль. 0,35 моль < 0,6 моль => AgNO3 в недостатке => считаем по AgNO3. 5) n AgNO3 : n AgCl = 1:1 => n AgCl = 0,35 моль 6) m AgCl = n * M = 0,35 * (108+35,5) = 0,35 * 143.5 = 50,225 г Ответ: 50,225 г.
Гость:
AgNO₃ + HCl = HNO₃ + AgCl(осадок) n=1моль n=1моль n=1моль М=170г/моль М=36,5г/моль М=143,5г/моль m=170г m=36,5г m=143,5г Mr(AgNO₃)=108+14+16*3=170 найдем читсую массу нитрата серебра m(AgNO3)=(340г*17,5%)/100%=59,5г найдем массу чистой соляной кислоты m(HCl)=(109,5г*20%)/100%=21,9г найдем избыток и недостаток 59,5г/170г=0,35г 21,9г/36,5г=0,6г нитрат серебра-вне достатке,соляная кислота-в избытке расчет ведем по недостатку(т.е. по нитрату серебра) сост.пропорцию 59,5г----------хг 170г-----------143,5г х=(143,5г*59,5г)/170г=50,225г или вместо пропрции можно решить так: n(AgNO3)=59,5г/170(г/моль)=0,35моль n(AgCl)=n(AgNO3)=0,35моль m(AgCl)=0,35моль*143,5(г/моль)=50,225г ответ:50,225г хлорида серебра
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