К избытку карбоната кальция добавили 146 г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%. Вычислить объем (н.у.) выделившегося газа.
Химия
К избытку карбоната кальция добавили 146 г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%. Вычислить объем (н.у.) выделившегося газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3+2HCl=CaCL2+H2O+CO2 m(HCL)=146г*5%/100%=7,3 г M(HCL)=36,5г/моль n(HCL)=7,3г/36,5г/моль=0,2 моль n(CO2)= 0,1 моль V(CO2)=22,4л/моль*0,1 моль=2,24л
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