К избытку карбоната кальция добавили 146 г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%. Вычислить объем (н.у.) выделившегося газа.

Химия

К избытку карбоната кальция добавили 146 г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%. Вычислить объем (н.у.) выделившегося газа.

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