Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!

Математика

Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!

Автор: Гость