Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!
Математика
Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 к - 20% х к - 100% х = 6*100/20 = 30 конфет ответ:30 конфет можно так решить 6*(100%/20%)=6*(100/20)=6*5=30 ответ:30 конфет
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