каким числом является квадрат,куб отрицательного числа. (запишите в виде буквенного неравенства?)

Математика
каким числом является квадрат,куб отрицательного числа. (запишите в виде буквенного неравенства?)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат отрицательного числа - число положительное.  Куб отрицательного числа - число отрицательное. (-а)²=а² (-а)³= -а³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь объявление о пропаже собаки.( порода цвет глаза нос лапы хвост  кличка)       Объявление это деловая речь?  
Ответить
Математика
Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!
Ответить
Математика
что тяжелее? пуд ваты или пуд гвоздей А)ваты Б)гвоздей В)одинаково Г)ничего
Ответить
Русский язык
Занание: выделить падежи у слов предметов и признаков.   Весной елочки не было,летом не было, а осенью вдруг появилась. раздвинула листья,травинки,...
Ответить
Химия
  К избытку карбоната кальция добавили 146 г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%. Вычислить объем (н.у.) выделившегося газа. 
Ответить