каким числом является квадрат,куб отрицательного числа. (запишите в виде буквенного неравенства?)
Математика
каким числом является квадрат,куб отрицательного числа. (запишите в виде буквенного неравенства?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат отрицательного числа - число положительное. Куб отрицательного числа - число отрицательное. (-а)²=а² (-а)³= -а³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь объявление о пропаже собаки.( порода цвет глаза нос лапы хвост кличка) Объявление это деловая речь?
Математика
Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!
Русский язык
Занание: выделить падежи у слов предметов и признаков. Весной елочки не было,летом не было, а осенью вдруг появилась. раздвинула листья,травинки,...