реши уравнения   1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973

Математика
реши уравнения   1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Х х 35=1505     Х = 1505 :35     Х = 43     43 х 35 = 1505         1505= 1505   2) 3010 - х = 973     х = 3010 - 973     х = 2037     3010 - 2037 = 973            973=973
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