реши уравнения 1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973
Математика
реши уравнения 1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Х х 35=1505 Х = 1505 :35 Х = 43 43 х 35 = 1505 1505= 1505 2) 3010 - х = 973 х = 3010 - 973 х = 2037 3010 - 2037 = 973 973=973
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