реши уравнения 1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973

Математика

реши уравнения 1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973

Автор: Гость