высота правильной треугольной пирамиды равна 15 а боковое ребро 25.найдите расстояние между скрещивающимися ребрами пирамиды
Геометрия
высота правильной треугольной пирамиды равна 15 а боковое ребро 25.найдите расстояние между скрещивающимися ребрами пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
реши уравнения 1) Если неизвестное число умножить на 35, то получится 1505. 2) Если вычесть из 3010 неизвестное число, то получится 973
Математика
Русский язык
Составь объявление о пропаже собаки.( порода цвет глаза нос лапы хвост кличка) Объявление это деловая речь?
Математика
Миша съел 6 конфет, что составило 20 % всех конфет , подаренных бабушкой. сколько конфет было в подарке? решите пожалуйста!