высота правильной треугольной пирамиды равна 15 а боковое ребро 25.найдите расстояние между скрещивающимися ребрами пирамиды

Геометрия
высота правильной треугольной пирамиды равна 15 а боковое ребро 25.найдите расстояние между скрещивающимися ребрами пирамиды
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